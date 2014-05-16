Поддержка и развитие муз. сообщества

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки173 просмотра
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Требуется поддержка и развитие муз. сообщества https://vk.com/egurt_community. Результат привлечение реальных людей + интересные посты до 3 в день.

От Вас цена в мес.

10 лет назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад