Пригласить пользоватей в группу в контакте

Мы производственная компания, имеем свою группу: http://vk.com/club69236353

Необходим человек который сможет сделать ее популярной (критерий популярности 5000 пользователей)

Критерии:

М+Ж от 25 лет до 40 лет.

Регионы: Уфа, Казань, Санкт-Петербург, Волгоград, Пермь, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Ростов на Дону, Ижевск, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Оренбург, Комсомольск-на-Амуре, Тверь, Владимир, Ярославль, Нижний Новгород, Орел, Самара, Саратов, Чебоксары, Пенза, Саранск, Воронеж, Смоленск.

Интересы: Бизнес, Предприниматель, Реклама, Технологии, развитие, саморазвитие.

Нужны живые интересные люди.

Кол-во заблокированных пользователей через 3 дня: не более 20%.

Присылайте свои предложения с конкретными ценами и результаты своих работ.