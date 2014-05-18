Создание групп в соц. сетях

$15
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен4 заявки219 просмотров
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Создать по аналогии с вконтакте открытые группы в соц сетях файсбук и одноклассники + аккаунты в твиттер.

По 12 шт. Занести ссылки в таблицу на сайте WP.

10 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
TextKing
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Работа сделана быстро и четко. Рекомендую, как очень ответственного профессионального человека.
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