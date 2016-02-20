Сконвертировать10 файлов из формата X3F (SIGMA) в TIFF/TIF

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки256 просмотров

Есть 10 файлов (500МБ) их нужно переделать из формата X3F (SIGMA) в TIFF/TIFи передать нам через файлообменник.

9 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Mike_Koren
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
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Задача поставлена точно, просто сделал заказ и сразу же получил оплату.

Заявки фрилансеров

Mike_Koren
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад