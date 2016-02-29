Поменять цветовую гамму и поднастроить 500 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен26 заявок467 просмотров

Есть архив с примерно 500 фотографий. Они нам не нравятся, так как какие то серые. Нужно сделать все фотографии немного чётче и придать им цветовую гамму примерно как тут: https://db.tt/FupRCu6S. Все фотографии от одного и того же мероприятия.

Задача: Пройтись по 500 фотографиям, убрать явные косяки и настроить цветовую гамму.

Ссылку на архив с фотографиями скину по запросу

9 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kravtsovaolesya
Олеся 
34 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$30
4 дня
Классные фотки получились, спасибо! Нам очень понравилось :-)
Сергей очень конкретный и оперативный заказчик. Приятно с ним работать.

Заявки фрилансеров

kravtsovaolesya
Олеся 
34 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад