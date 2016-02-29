Поменять цветовую гамму и поднастроить 500 фотографий

Есть архив с примерно 500 фотографий. Они нам не нравятся, так как какие то серые. Нужно сделать все фотографии немного чётче и придать им цветовую гамму примерно как тут: https://db.tt/FupRCu6S. Все фотографии от одного и того же мероприятия.

Задача: Пройтись по 500 фотографиям, убрать явные косяки и настроить цветовую гамму.

Ссылку на архив с фотографиями скину по запросу