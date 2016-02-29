kravtsovaolesya

Олеся Кравцова kravtsovaolesya

 
33 годаРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-дизайн, landing page, дизайн, обработка фотографий, ретушь, коллаж, видеомонтаж, фото и видеосъёмка, транскрибация.

Талантливый человек должен быть талантлив во всём. Так люблю думать про себя. По специальности режиссёр кино и телевидения, восьмилетний опыт видеосъёмки и монтажа, 5 лет занимаюсь фотографией. В последнее время погрузилась в веб-дизайн. В довесок пианист, гитарист и вокалист, плюс  творческое проявление в различных областях.

Буду рада с Вами сотрудничать. Вы получите качественное, аккуратное выполнение работы в оговоренные сроки, интересные идеи, подробное обговаривание деталей и прекрасный результат.

Дизайн лендинга
Портфолио
Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Поменять цветовую гамму и поднастроить 500 фотографий
Классные фотки получились, спасибо! Нам очень понравилось :-)
Сергей очень конкретный и оперативный заказчик. Приятно с ним работать.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$4/час
от 1 часа
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
нет рейтинга