Web-дизайн, landing page, дизайн, обработка фотографий, ретушь, коллаж, видеомонтаж, фото и видеосъёмка, транскрибация.

Талантливый человек должен быть талантлив во всём. Так люблю думать про себя. По специальности режиссёр кино и телевидения, восьмилетний опыт видеосъёмки и монтажа, 5 лет занимаюсь фотографией. В последнее время погрузилась в веб-дизайн. В довесок пианист, гитарист и вокалист, плюс творческое проявление в различных областях.

Буду рада с Вами сотрудничать. Вы получите качественное, аккуратное выполнение работы в оговоренные сроки, интересные идеи, подробное обговаривание деталей и прекрасный результат.