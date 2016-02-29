Web-дизайн, landing page, дизайн, обработка фотографий, ретушь, коллаж, видеомонтаж, фото и видеосъёмка, транскрибация.
Талантливый человек должен быть талантлив во всём. Так люблю думать про себя. По специальности режиссёр кино и телевидения, восьмилетний опыт видеосъёмки и монтажа, 5 лет занимаюсь фотографией. В последнее время погрузилась в веб-дизайн. В довесок пианист, гитарист и вокалист, плюс творческое проявление в различных областях.
Буду рада с Вами сотрудничать. Вы получите качественное, аккуратное выполнение работы в оговоренные сроки, интересные идеи, подробное обговаривание деталей и прекрасный результат.
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Портфолио
- Создание сайтов в Курске261 просмотр
- Интернет-магазин часов283 просмотра
- Вызов Деда Мороза247 просмотров
- Обработка фотографий255 просмотров
- Фотосъёмка137 просмотров
- Обработка фотографий257 просмотров
- Пластиковые окна276 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Классные фотки получились, спасибо! Нам очень понравилось :-)
Ответный отзыв
Сергей очень конкретный и оперативный заказчик. Приятно с ним работать.
Обработка фотографий
1 отзыв
$4/час
от 1 часа
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$6/час
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
нет рейтинга