Ищем професионала в обработоке фотографий ювелирных украшений

Есть немереное кол-во фотографий украшений, которые нужно обработать. Нам нужны действительно профессионалы, которые сделают картинку так, что мы не сможем отказаться. Красивые фотографии ювелирных изделий можно посмотреть напр. тут: https://goo.gl/UQo4y8 (это то что нравится) Наши фотки нужно обработать ещё лучше.

Прежде чем начать работу мы хотим удостовериться в ваших способностях.

Вот тестовое фото http://goo.gl/dmdBHL

Сделайте его так вы можете. За тестовую работу переведу каждому на вебмани $2. Если вы действительно умеете обрабатывать ювелирные изделия, тогда работы на несколько месяцев вперёд вы будете обеспечены.

Пару видео как обрабатываются ювелирные изделия в фотошопе

https://www.youtube.com/watch?v=y45QvLMfbY8

https://www.youtube.com/watch?v=hRwOnlHvGdk