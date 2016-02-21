Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Фотографии уже проявленные и кадрированные. Требуется сделать: Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)Осветлить подглазные мешки(если есть)Отбелить зубки(если видно зубы)Обработка достаточно простая. ...
Ищем професионала в обработоке фотографий ювелирных украшений
Есть немереное кол-во фотографий украшений, которые нужно обработать. Нам нужны действительно профессионалы, которые сделают картинку так, что мы не сможем отказаться. Красивые фотографии ювелирных изделий можно посмотреть напр. тут: https://goo.gl/UQo4y8 (это то что нравится) Наши фотки нужно обработать ещё лучше.
Прежде чем начать работу мы хотим удостовериться в ваших способностях.
Вот тестовое фото http://goo.gl/dmdBHL
Сделайте его так вы можете. За тестовую работу переведу каждому на вебмани $2. Если вы действительно умеете обрабатывать ювелирные изделия, тогда работы на несколько месяцев вперёд вы будете обеспечены.
Пару видео как обрабатываются ювелирные изделия в фотошопе
https://www.youtube.com/watch?v=y45QvLMfbY8
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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