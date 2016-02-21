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Алексей Рыженко
i_aurum
i_aurum
31 год
Украина
/
Днепр
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Сергей Суворов
Suworoff
44 года
Германия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
146 отзывов
$2
10 баллов
8 лет назад
Ищем професионала в обработоке фотографий ювелирных украшений
Отличная работа! Спасибо!
Ясно поставлена задача. Быстрая оплата. Приятно работать с такими людьми.
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Отзывы заказчиков
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