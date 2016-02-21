i_aurum

Алексей Рыженко i_aurum

 
31 годУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Ищем професионала в обработоке фотографий ювелирных украшений
Отличная работа! Спасибо!
Ясно поставлена задача. Быстрая оплата. Приятно работать с такими людьми.
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