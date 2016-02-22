Обработка 1 фото

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Закрыт10 заявок255 просмотров

Микрозаказ по обработке 1 портретного (не профессионального) фото и доведения его до человеческого состояния. Исполнители из Украины  - оплата на Приватбанк. Стоимость: 15 грн.

9 лет назад
anna_pri
Анна 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров