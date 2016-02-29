Для слайдера фото

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Завершен2 заявки187 просмотров

1.фото экскалатор

2.фото лифт

3.мобильные краны

размер 1920 х480

Фото в стиле сайта, для слайдера . Фото в прищепке, хорошее для мобильных кранов но не подходит цветовая гама. Оплата ЯД по выполнении работ.

9 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

M__ART
26 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$500
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик, приятен с ним работать, быстрая оплата! Спасибо за предоставленную работу! Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

M__ART
26 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад