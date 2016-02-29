Для слайдера фото

Есть немереное кол-во фотографий украшений, которые нужно обработать. Нам нужны действительно профессионалы, которые сделают картинку так, что мы не сможем отказаться. Красивые фотографии ювелирных изделий можно посмотреть напр. тут: https://goo.gl/UQo4y8 (это то что нравится) Наши ...