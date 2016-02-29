Фотосессия одежды и предметов для хореографии и художественной гимнастики не более 500 наименований. Съемка модели + съемка предметов (мячи, обручи, аксессуары). Требуется фотография с разных ракурсов, обработка.
Для слайдера фото
1.фото экскалатор
2.фото лифт
3.мобильные краны
размер 1920 х480
Фото в стиле сайта, для слайдера . Фото в прищепке, хорошее для мобильных кранов но не подходит цветовая гама. Оплата ЯД по выполнении работ.
Выбранный исполнитель
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