Требуется профессиональная обработка фотографий в Photoshop. Необходимо улучшить качество изображений, а также придать стиль с учетом представленных примеров. Ожидается внимание к деталям и творческий подход.
Обработка фото
Необходимо обработать фото:1) Две фотографии (8611 и 8726, где изображены семьи) поменять фон, сделать глубокую обработку фотографий, возможно добавить какие-то предметы, на усмотрение исполнителя. Изначальный сюжет фотографий - фотофиксация живых поколений одной семьи, которые стоят друг за другом. 2) Одна фотография (8757, папа с сыном) - фото сделать черно-белым, подкорректировать фигуру папе, остальные предложения на усмотрение исполнителя.3) Две фотографии (8652 и 8677 дети на лошади). Сюжет - детям 1 год и 10 лет. Надо отредактировать фото, добавить сюжетных предметов, возможно поменять фон.
Фото для обработки здесь: https://cloud.mail.ru/public/VTq9%2FJ4o6cDdGo В своем предложении, указывайте:1. Стоимость вашей работы2. Срок исполнения3. Ваши идеи по реализации сюжетов4. Примеры подобных работ.
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