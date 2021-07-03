Требуется обработка фото: вырезать силуэт человека из изображения с тёмным фоном и разместить его на прозрачном фоне. Необходима аккуратная работа с деталями для достижения качественного результата.
Обработка фото, вырезать объект в Фотошоп
Нужно вырезать изображение собаки и предоставить в файле фотошопа как слой для работы.
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