10 фото 10 людей

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок898 просмотров
  • фотопроект. нужно сделать фотографии 10 разных людей с разницей в 10 лет. то есть первого сфотографировать кому 10, второго кому 20 и так далее. 

    каждого человека раза 4 сфотографировать с разными эмоциями, радость, злость и так далее. эти фотографии должны быть близкими, а не из далека, наподобие портретов.

4 года назад
guest_1624816227121
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Даник
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Агабекян
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Полина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диана
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Обработать 80 фото

    Необходимо обработать 80 фотографий товаров, добавив внутрь сковороды жареные продукты и украсив их на белом фоне. Для каждой коллекции требуется использовать один фон. Фото должны выглядеть естественно, как настоящие. Заявки без указания цен не рассматриваются.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Редактирование фото

    Требуется редактирование нескольких фотографий по датам для личного использования. Необходима качественная обработка изображений с учетом пожеланий. Укажите, сколько фотографий нужно обработать и какие именно изменения требуются.

    Обработка фотографий47 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Две обложки формата А4

    Требуется разработать две обложки формата А4, включающие надписи и фотографии на фоне цветов. Образец и все необходимые материалы предоставлены. Необходимо выровнять качество разных фотографий и пропорционально разместить их на обложках для достижения общего гармоничного вида.

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Замена цвета на фото

    Требуется обработка нескольких фотографий с заменой цвета синей опалубки на красную. Интересуют примеры выполненных работ по аналогичным задачам. Предоставьте свои примеры работ для оценки.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Починить вывод фото с инстаграма

    Необходимо решить проблему с выводом фотографий из Инстаграма на сайте. Интеграция ранее работала, но после изменений перестала функционировать. Требуется провести диагностику и восстановить корректный вывод фото.

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка макетов для картинок в соцсетях и макетов баннеров

    Компания Idemitsu ищет дизайнера для создания макетов изображений для социальных сетей и баннеров. Работа на удаленной основе с оформлением договора. Требуется опыт в 2D графике. Перед подписанием договора исполнителю будет предложено выполнить тестовое задание, которое будет оплачено при удовлетворительном уровне. Примеры работ можно найти на официальных страницах компании.

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Заменить надпись на футболке

    Требуется заменить надпись на футболке ребенка на всех 4 фотографиях. Надпись должна быть заменена на 'Leon 001'. Шрифт нужно обсудить, рекомендуется подобрать что-то похожее к оригиналу. Бюджет скромный, сроки выполнения - желательно сегодня или завтра утром.

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить текст (инфографику) и лого на фото

    Требуется обработка фотографий для Wildberries: добавление текста, фона и логотипа. Примеры работ можно увидеть на сайте Wildberries. Укажите цену за 1 фото. Ожидаются периодические заказы.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад