Необходимо обработать 80 фотографий товаров, добавив внутрь сковороды жареные продукты и украсив их на белом фоне. Для каждой коллекции требуется использовать один фон. Фото должны выглядеть естественно, как настоящие. Заявки без указания цен не рассматриваются.
10 фото 10 людей
- фотопроект. нужно сделать фотографии 10 разных людей с разницей в 10 лет. то есть первого сфотографировать кому 10, второго кому 20 и так далее.
каждого человека раза 4 сфотографировать с разными эмоциями, радость, злость и так далее. эти фотографии должны быть близкими, а не из далека, наподобие портретов.
Заявки фрилансеров
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