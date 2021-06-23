Две обложки формата А4

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок762 просмотра

Необходимо сделать две обложки формата А4 состоящие из надписей и фотографий на фоне цветов. Образец имеется, все нужные фотографии и надписи имеются. Фотографии разные по качеству, необходимо пропорционально разместить фотографии на А4 и сделать их одинаковыми по качеству отображения, чтобы получилась общая фотография А4 по образцу.

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sandal05
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