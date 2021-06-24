Добавить текст (инфографику) и лого на фото

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Завершен31 заявка678 просмотров

Требуется добалять текст, фон, лого на фото для wildberries.

пример:

https://www.wildberries.ru/catalog/18975105/detail.aspx?targetUrl=XS

https://www.wildberries.ru/catalog/8390321/detail.aspx?targetUrl=XS

Просьба указывать цену за 1 фото.

Будут периодические заказы.

4 года назад
Ofitserov
Владимир 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
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10 месяцев назад
4 года назад
$6
1 день
Все отлично! Буду обращаться еще
Всегда рад помочь, Владимир.

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