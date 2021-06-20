Ретушь фото для интернет-магазина, 360 фоток

Нужно отредактировать 360 фотографий товара:

- Чистка фона

- Убрать пыль, грязь, ржавчину, неровности,знаки + -.

- Устранить дефекты лампы, кривые светодиоды плохая пайка, выбоины на корпусе.

- Выровнять кривые линии, восстановить недостающие элементы.

В итоге товар должен выглядеть идеально.

Ниже в файлах есть тестовое задание Test.psd с исходными и готовыми фото, попробуйте если у вас получиться так же или лучше, то буду рад работать с вами. (тестовое задание оплачу) халтуру не приму.

Стоимость выполнения задания указана за обработку 360 фото, цену выше не предлагать.

Вашу обработку можно высылать в личном сообщении.