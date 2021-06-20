Нужно обработать фотографии для магазина одежды (чистка фона, фон сделать светлее, все фото сделать квадратными разрещение 1080 на 1080). Лица кожу, трогать не надо )))) Можно попробовать сначала на 15 фотографиях, которые нужны сейчас )))
Ретушь фото для интернет-магазина, 360 фоток
Нужно отредактировать 360 фотографий товара:
- Чистка фона
- Убрать пыль, грязь, ржавчину, неровности,знаки + -.
- Устранить дефекты лампы, кривые светодиоды плохая пайка, выбоины на корпусе.
- Выровнять кривые линии, восстановить недостающие элементы.
В итоге товар должен выглядеть идеально.
Ниже в файлах есть тестовое задание Test.psd с исходными и готовыми фото, попробуйте если у вас получиться так же или лучше, то буду рад работать с вами. (тестовое задание оплачу) халтуру не приму.
Стоимость выполнения задания указана за обработку 360 фото, цену выше не предлагать.
Вашу обработку можно высылать в личном сообщении.
Заявки фрилансеров
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