Обработка фото, PhotoShop. Обработка фотографий по заданным критериям. - цветокоррекция; - ретушь; - пластика; - замена фона; -замена лица; -добавление новых объектов на фото или их устранение. ...
Сделать стикерпак
Есть 17 фото. Нужно убрать фон и добавить подпись (она в названии фото). По факту - сделать стикерпак, пример фото в приложении.
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