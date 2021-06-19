Сделать стикерпак

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Закрыт55 заявок2018 просмотров

Есть 17 фото. Нужно убрать фон и добавить подпись (она в названии фото). По факту - сделать стикерпак, пример фото в приложении.

4 года назад
Dr-Karlson
Андрей 
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