Обработать фото

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Завершен8 заявок322 просмотра

Нужно обработать фото, удалив фон. Сохранить в формате .psd

4 года назад
Bull85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

evgenytalykov
Евгений 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Спасибо Евгению. Задание было простое - удалить фон. Евгений сделал работу за 10 минут и по минимальной цене. Приятно было иметь дело!
Отличный заказчик! Чётко ставит задачи, всё понятно, всегда на связи. Оплата во время. Было приятно поработать!

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evgenytalykov
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