Требуется разработать две обложки формата А4, включающие надписи и фотографии на фоне цветов. Образец и все необходимые материалы предоставлены. Необходимо выровнять качество разных фотографий и пропорционально разместить их на обложках для достижения общего гармоничного вида.
Редактирование фото
Всем привет!
Для меня и друга нужно отредактировать по датам пару фото
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