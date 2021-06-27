Компания Idemitsu ищет дизайнера для создания макетов изображений для социальных сетей и баннеров. Работа на удаленной основе с оформлением договора. Требуется опыт в 2D графике. Перед подписанием договора исполнителю будет предложено выполнить тестовое задание, которое будет оплачено при удовлетворительном уровне. Примеры работ можно найти на официальных страницах компании.