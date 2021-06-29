Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок945 просмотров

Нужно вырезать из фото с тёмным фоном силуэт человека и поставить его на прозрачный фон.

4 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SlavikMysnik
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо за работу. Доволен результатом и общением.
Всё оплачено в срок, хорошо и быстро поработали

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