Нужно сделать ретушь школьных портретов, ретушь не сложная, так как портреты не слишком крупные.

15р за фото

Просьба откликаться сразу со сделанным тестовым заданием.

Можно ориентироваться на сделанные мною фотографии, под названием "после"

Ссылка на тестовое задание:

https://cloud.mail.ru/public/FFCU/mZGbm5wcf