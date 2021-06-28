Требуется заменить текст на фотографиях. Необходимо обработать изображения, изменив определенные строки текста. Работа с постоплатой.
Ретушь фото
Нужно сделать ретушь школьных портретов, ретушь не сложная, так как портреты не слишком крупные.
15р за фото
Просьба откликаться сразу со сделанным тестовым заданием.
Можно ориентироваться на сделанные мною фотографии, под названием "после"
Ссылка на тестовое задание:
Заявки фрилансеров
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