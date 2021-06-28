Необходимо вырезать изображение собаки из фотографии и предоставить результат в формате Photoshop, сохранив вырезанный объект как отдельный слой. Ожидается качественная работа с деталями изображения.
Найти фотографии для товаров в интернете
Нужно найти фотографии для мотоциклов, скутеров и квадроциклов. Нужны 4 фотографии на белом фоне https://prnt.sc/179fhgf в таком расположение. Желательно без вотермарок. Так же нужно будет найти фотографии на фоне такого же цвета, как и на белом фоне (если мотоцикл черного цвета, то на белом фоне и с фоном мотоцикл должен быть черного цвета) - пример как должно в итоге получится - https://prnt.sc/179gmbv. Примерно нужно от 5 до 10 фотографий на фоне. В заказе указано цена за найденные фото для 1 товара
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется обработка фото: вырезать силуэт человека из изображения с тёмным фоном и разместить его на прозрачном фоне. Необходима аккуратная работа с деталями для достижения качественного результата.Завершен4 года назад
Требуется создать фотопроект с 10 портретами людей разных возрастов, начиная с 10 лет и заканчивая 100. Каждый человек должен быть сфотографирован 4 раза с разными эмоциями, такими как радость и злость. Фотографии должны быть крупными и близкими, в стиле портретов, чтобы передать эмоциональную палитру каждого возраста.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обработать 80 фотографий товаров, добавив внутрь сковороды жареные продукты и украсив их на белом фоне. Для каждой коллекции требуется использовать один фон. Фото должны выглядеть естественно, как настоящие. Заявки без указания цен не рассматриваются.Завершен4 года назад
Требуется редактирование нескольких фотографий по датам для личного использования. Необходима качественная обработка изображений с учетом пожеланий. Укажите, сколько фотографий нужно обработать и какие именно изменения требуются.Обработка фотографий47 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать две обложки формата А4, включающие надписи и фотографии на фоне цветов. Образец и все необходимые материалы предоставлены. Необходимо выровнять качество разных фотографий и пропорционально разместить их на обложках для достижения общего гармоничного вида.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обработка нескольких фотографий с заменой цвета синей опалубки на красную. Интересуют примеры выполненных работ по аналогичным задачам. Предоставьте свои примеры работ для оценки.Завершен4 года назад
Необходимо решить проблему с выводом фотографий из Инстаграма на сайте. Интеграция ранее работала, но после изменений перестала функционировать. Требуется провести диагностику и восстановить корректный вывод фото.Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт4 года назад