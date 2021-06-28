Нужно найти фотографии для мотоциклов, скутеров и квадроциклов. Нужны 4 фотографии на белом фоне https://prnt.sc/179fhgf в таком расположение. Желательно без вотермарок. Так же нужно будет найти фотографии на фоне такого же цвета, как и на белом фоне (если мотоцикл черного цвета, то на белом фоне и с фоном мотоцикл должен быть черного цвета) - пример как должно в итоге получится - https://prnt.sc/179gmbv. Примерно нужно от 5 до 10 фотографий на фоне. В заказе указано цена за найденные фото для 1 товара