Требуется изменить текст на нескольких изображениях с использованием графических программ. Необходимо обеспечить качественную обработку фотографий и предоставить итоговые изображения с обновленным текстом.
Обработка свадебных фото
Ретушь фото, (1 убрать пятна и прыщи, 2 рагладить кожу , добавить если нужно контраст на глаза и губы, пластика лица или рук по необходимости)
Заявки фрилансеров
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