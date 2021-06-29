Вырезать изображение

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Закрыт108 заявок1458 просмотров

Приветствую вас, фрилансеры!

Задание состоит из простой и тривиальной задачи. Требуется вырезать (убрать задний фон) персонажа из исходного фото-файла; прислать конечный файл в формате psd и png. Для меня крайне важно, чтобы края персонажа были без шероховатостей.

Cпасибо за внимание!

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