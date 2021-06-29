Требуется создать фотопроект с 10 портретами людей разных возрастов, начиная с 10 лет и заканчивая 100. Каждый человек должен быть сфотографирован 4 раза с разными эмоциями, такими как радость и злость. Фотографии должны быть крупными и близкими, в стиле портретов, чтобы передать эмоциональную палитру каждого возраста.