Необходимо выполнить обработку свадебных фотографий: ретушь, устранение пятен и прыщей, сглаживание кожи, коррекция контраста глаз и губ. Также требуется пластика лица и рук при необходимости. Важно уделить внимание деталям для достижения качественного результата.
Обработать фото в photoshop
Вот примеры - https://clck.ru/VqZhK
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется изменить текст на нескольких изображениях с использованием графических программ. Необходимо обеспечить качественную обработку фотографий и предоставить итоговые изображения с обновленным текстом.Обработка фотографий76 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется вырезать персонажа из исходного фото, убрав задний фон. Итоговые файлы должны быть предоставлены в формате PSD и PNG. Важно, чтобы края персонажа были аккуратными и без шероховатостей.Обработка фотографий108 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется заменить текст на фотографиях. Необходимо обработать изображения, изменив определенные строки текста. Работа с постоплатой.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется ретушь школьных портретов с несложной обработкой. Оплата составляет 15 рублей за каждое фото. Рекомендуется ориентироваться на примеры, выполненные ранее. Тестовое задание обязательно.Обработка фотографий26 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Необходимо найти 4 фотографии мотоциклов, скутеров и квадроциклов на белом фоне, а также 5-10 фотографий на фоне соответствующего цвета. Фотографии должны быть без водяных знаков. Указана цена за найденные фото для одного товара.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо вырезать изображение собаки из фотографии и предоставить результат в формате Photoshop, сохранив вырезанный объект как отдельный слой. Ожидается качественная работа с деталями изображения.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется обработка фото: вырезать силуэт человека из изображения с тёмным фоном и разместить его на прозрачном фоне. Необходима аккуратная работа с деталями для достижения качественного результата.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется создать фотопроект с 10 портретами людей разных возрастов, начиная с 10 лет и заканчивая 100. Каждый человек должен быть сфотографирован 4 раза с разными эмоциями, такими как радость и злость. Фотографии должны быть крупными и близкими, в стиле портретов, чтобы передать эмоциональную палитру каждого возраста.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт4 года назад