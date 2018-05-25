Верстка главной страницы

Нужна верстка вот такой страницы (см. вложение). Привязкой к беку будут заниматься другие люди. Верстка адаптивная и с анимацией. Времени чуть больше недели, есть вариант разделить задание на несколько человек. ТЗ и ТТ будет готово сегодня. За работой буду следить и если нужно помогать.