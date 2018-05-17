Сверстать емайл рассылку

$12
HTML-версткаЗавершен18 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать емайл рассылку в PSD

Сделать на сегодня!Файл прикрепляю для ознакомления

6 лет назад
mogachmax
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DatiX
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель ! Так же получил много бонусов от него за это ему спасибо! Будем еще работать!
Отличный заказчик. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Изменить внешность шаблона сайта на WordPress

    $20

    Добрый день Есть задачка: Изменить внешность сайта https://bank-z.ru/  Нужно сделать в стиле сайта https://www.zenit.ru/ Нужно просто верстку подправить, новый шаблон не нужен Пример: https://bkcarta.ru/ сделан на основе https://burgerking.ru/ http://vkmobil.ru/на основе Вк Т.е. ну нужно там много красоты наводить)) Требования: -На главной обычная статья + несколько пунктов в верхнем ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки. Сайт на WP. Верстка + натяжка.

    Все подробности в ТЗ. Сделать очень качественно, верстку буду проверять очень досконально! Если есть примеры верстки вашей присылайте, я посмотрю. Чтобы сразу понять какого качества мне нужно посмотрите сайт wedodo.ru. Оплата поэтапно или в конце.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • HTML/JS/CSS подправить страницу

    $3

    Нужно подправить страницу, см. скрин http://chernigov-foto.com/images/tmp/adaptability_html-2.png 1. удалить шапку и футер 2. заменить в js в форме ввода сайт, имя другого сайта указать в HTML 3. Подправить ошибки в консоле, их всего 7, нехватает каких-то шрифтов, либо найти их ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка главной страницы

    Нужна верстка вот такой страницы (см. вложение). Привязкой к беку будут заниматься другие люди. Верстка адаптивная и с анимацией. Времени чуть больше недели, есть вариант разделить задание на несколько человек. ТЗ и ТТ будет готово ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта на joomla

    Необходимо сверстать сайт по макетам (один из них во вложении) и натянуть на CMS Joomla. Уникальных требований к функциональности сайта нет. Все подробности при дальнейшем общении.

    Верстка сайтаJoomla
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо скопировать данный сайт [url=http://ab-transfer.com/]ab-transfer.com[/url] только в той части, что касается трансфера.  Сделать ему адаптивную верстку.   В своем предложении указывайте срок и стоимость Вашей работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать и выложить лендинг

    Нужно по макету сверстать лендинг (+ настроить отправку формы обратной связи на почту) и выложить его. Макет прилагаю. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1L5_euUjgiR8Rl2tgkPQfW-SVOCjhcLMXKfQZ633Ad9U/edit UPD. Нужна админка с возможностью редактирования текста/замены имиджей. Сайт на 3 языка (рус, укр, англ). Макет мобильной версии ...

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка лендинга

    Привет! Нужно сверстать лендинг. Ничего необычного. :) Макет посмотреть вот здесь:  https://images2.imgbox.com/9b/08/V0IT720Y_o.jpg

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад