Сверстать html форму

Добрый день Есть задачка: Изменить внешность сайта https://bank-z.ru/ Нужно сделать в стиле сайта https://www.zenit.ru/ Нужно просто верстку подправить, новый шаблон не нужен Пример: https://bkcarta.ru/ сделан на основе https://burgerking.ru/ http://vkmobil.ru/на основе Вк Т.е. ну нужно там много красоты наводить)) Требования: -На главной обычная статья + несколько пунктов в верхнем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка Checkout Form для существующего сайта и подключить CSS/JS классы для проверки карты Stripe - примеры ниже .
Исходные файлы сайта, макеты (.sketch, .png):
http://87937.ru/s/9ickWokPnwnmZ6E
Примеры,
https://codepen.io/dannyoutlaw/pen/vxGzqv
https://codepen.io/joallard/pen/PRQqQL
От Вас цена и сроки за которое вы можете это сделать и время когда Вы сможете приступить.
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