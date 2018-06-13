Адаптивная вёрстка на работающем интернет-магазине

Нужно сделать копию страницы поиска Google, с адаптивным дизайном под мобильные устройства. Страница должна быть точной копией гугл выдачи. Пример https://prnt.sc/jegldz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна адаптивная вёрстка
Без использования фреймворков
Адрес в приложении
Предлагайте стоимость и сроки
Оплата после выполнения работы
Работа на нашем хостинге, сделаю тестовый домен
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Она вроде есть, но едет. Сайт php, без админкиHTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу интернет-магазина. [b]Ссылки на макет:[/b] [list][*]https://drive.google.com/open?id=1oV4romupv3IyIOR_O3QMqfT9po75bUgT - главная страница [*]https://drive.google.com/open?id=1Vv-9Zl5PjrjKkJnQgzLTwBzsTMZiqj0_ - выпадающее меню на главной [/list] [b]Требования к верстке:[/b] [list][*]БЭМ[*]CSS-препроцессор SCSS[*]HTML-препроцессор pug.js[*]Сборщик проектов gulp.js[*]Навык работы с GIT (обновлять репозиторий с версткой в bitbucket/github)[*]Кроссбраузерность (IE 11+, использование префиксов, флексбоксов, ...Завершен6 лет назад
Нужно доделать сайт. Всплывающее окна с формой для номера телефона Добавить в меню ссылки что бы переноход был на раздел сайта Слайдер подправить Есть каталог на одном сайте партнера Скачать все страницы разделов Скачать все страниц товаров ПерелинковкаHTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $55
Сделать вёрстку следующих страниц: [list][*]главной страницы [*]mobil[*]tablet[*]Восстановление пароля (форма)[*]вход (форма)[*]заявка[*]личный кабинет[*]Оказание услуги (форма)[*]Регистрация (форма) [/list] Всего 10 страниц. Верстка должна быть выполнена в точном соответствии сдизайном. Сверстать адаптивный лендинг сайт на базе wordpress. Дизайн создан на сетке ...Завершен6 лет назад
Требуется верстка страницы сайта, во вложении. Вопросы - в ЛС.Завершен6 лет назад
Нужно Сделать модальное окно на 95% экрана, источник - внешняя ссылкаHTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать одностраничник. Пример http://www.smartprojector.ru/ Плюс добавить/ убрать несколько блоков. Подробное ТЗ скину. С образцом оформление должно быть идентичным или очень похожим.Завершен6 лет назад
добрый день,HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн не сложный, максимально облегченный. Заказ срочный до 07.05 Архив для оценки https://yadi.sk/d/3dZ4wQyB3VNJ63Завершен6 лет назад