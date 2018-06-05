Страница Google поиска

HTML-версткаЗавершен9 заявок352 просмотра
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Нужно сделать копию страницы поиска Google, с адаптивным дизайном под мобильные устройства. Страница должна быть точной копией гугл выдачи. Пример https://prnt.sc/jegldz

6 лет назад
Upsss1
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Andriy_S04
Андрей 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Много раз приходилось указывать на одни и те же моменты. Делал не охотно.
Заказчик хотел за адаптивную страницу с добавлением дополнительных блоков заплатить 1-2$. На контакт выходил неохотно. В общем, он не уважает человеческий труд. Работайте только по безопасной сделке с обсуждением всех условий.
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