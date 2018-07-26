Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery
Добро пожаловать на мою страничку
Меня зовут Андрей, я начинающий фрилансер. Занимаюсь версткой на протяжении ~1 года
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Реализация pixel perfect.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
E-mail: [email protected]
Telegram: @AndriyS04
Skype: andreys0412
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Все отлично! Оперативно, все задачи решены! Лучший из многих.
Ответный отзыв
Спасибо. Отличный заказчик и человек. Работать приятно и легко. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$10
10 баллов
6 лет назад
Figma
Работаем не в первый раз, человек совершенствуется и выполняет работу хорошо, ответственен. Желаю хороших заказов
Ответный отзыв
Владислав ставит четкие задачи, постоянно на связи, всегда можно обсудить вопросы. Буду рад продолжить сотрудничество.
$8
10 баллов
7 лет назад
WordPress
все супер!
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик.
$10
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Великолепный исполнитель! Профессионал по своему направлению, Все работы по проекту выполнены точно и в оговоренные сроки. Было много доработок по ходу, все выполнялось молниеносно и с конструктивными предложениями. Я однозначно рекомендую Андрея. Очень надеюсь на продолжение сотрудичества.
Ответный отзыв
Было приятно работать. Роман всегда был на связи, задачу поставил четко, оплату произвел в срок. Рекомендую заказчика и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$15
5 баллов
7 лет назад
WordPress
Если вы хотите недорого и долго и что бы было много правок и вас не понимали с первого сообщения, а так с пятого и тоже не факт, то обращайтесь к Андрею. Качество верстки: http://joxi.net/D2PV4ynIp7EQ4r http://joxi.net/Y2LpyDaF9RYy42 Успехов вам
Ответный отзыв
Был хороший опыт по предыдущей работе с заказчиком, а сейчас будто с другим человеком работал. Недорого - согласен, за такую работу это недорого, ещё и оказалось это всё должно было быть pixel perfect. Хотя заказчик вообще предложил заплатить аж 5$. Сошлись на отсутствии оплаты с удалением работы. Долго - работа была сделана за несколько дней, должны были работать с другими страницами когда их дорисует дизайнер. Всё было отлично до момента, когда через несколько дней после сдачи работы оказалось, что работа его не устраивает, хотя до этого всё было хорошо. Сразу после сдачи работы написал, что если нужно будет что-то поменять или устранить недочеты, то всегда готов. Видимо и это почему-то заказчика не устроило. В общем работать с заказчиком можно, но наверное когда у него есть настроение и возможность отвечать на вопросы. Жаль конечно потраченного времени, но благодарен за такой опыт, до этого с такими заказчиками не сталкивался.