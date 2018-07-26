Andriy_S04

Андрей Andriy_S04

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery

Добро пожаловать на мою страничку

﻿Меня зовут Андрей, я начинающий фрилансер. Занимаюсь версткой на протяжении ~1 года

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов.
  • Реализация pixel perfect.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

E-mail: [email protected]

Telegram: @AndriyS04

Skype: andreys0412

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Отзывы заказчиков

makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Правки , сайт на вордпрес
WordPress
Все отлично! Оперативно, все задачи решены! Лучший из многих.
Спасибо. Отличный заказчик и человек. Работать приятно и легко. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vlad719
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать простую верстку сегодня на materializecss
Figma
Работаем не в первый раз, человек совершенствуется и выполняет работу хорошо, ответственен. Желаю хороших заказов
Владислав ставит четкие задачи, постоянно на связи, всегда можно обсудить вопросы. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Оптимизировать изображения с помощью плагина на вордпрес
WordPress
все супер!
Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработки сайта на WP
WordPress
Великолепный исполнитель! Профессионал по своему направлению, Все работы по проекту выполнены точно и в оговоренные сроки. Было много доработок по ходу, все выполнялось молниеносно и с конструктивными предложениями. Я однозначно рекомендую Андрея. Очень надеюсь на продолжение сотрудичества.
Было приятно работать. Роман всегда был на связи, задачу поставил четко, оплату произвел в срок. Рекомендую заказчика и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$15
5 баллов
7 лет назад
Сверстать и натянуть страницу Контакты
WordPress
Если вы хотите недорого и долго и что бы было много правок и вас не понимали с первого сообщения, а так с пятого и тоже не факт, то обращайтесь к Андрею. Качество верстки: http://joxi.net/D2PV4ynIp7EQ4r http://joxi.net/Y2LpyDaF9RYy42 Успехов вам
Был хороший опыт по предыдущей работе с заказчиком, а сейчас будто с другим человеком работал. Недорого - согласен, за такую работу это недорого, ещё и оказалось это всё должно было быть pixel perfect. Хотя заказчик вообще предложил заплатить аж 5$. Сошлись на отсутствии оплаты с удалением работы. Долго - работа была сделана за несколько дней, должны были работать с другими страницами когда их дорисует дизайнер. Всё было отлично до момента, когда через несколько дней после сдачи работы оказалось, что работа его не устраивает, хотя до этого всё было хорошо. Сразу после сдачи работы написал, что если нужно будет что-то поменять или устранить недочеты, то всегда готов. Видимо и это почему-то заказчика не устроило. В общем работать с заказчиком можно, но наверное когда у него есть настроение и возможность отвечать на вопросы. Жаль конечно потраченного времени, но благодарен за такой опыт, до этого с такими заказчиками не сталкивался.
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