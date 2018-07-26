Был хороший опыт по предыдущей работе с заказчиком, а сейчас будто с другим человеком работал. Недорого - согласен, за такую работу это недорого, ещё и оказалось это всё должно было быть pixel perfect. Хотя заказчик вообще предложил заплатить аж 5$. Сошлись на отсутствии оплаты с удалением работы. Долго - работа была сделана за несколько дней, должны были работать с другими страницами когда их дорисует дизайнер. Всё было отлично до момента, когда через несколько дней после сдачи работы оказалось, что работа его не устраивает, хотя до этого всё было хорошо. Сразу после сдачи работы написал, что если нужно будет что-то поменять или устранить недочеты, то всегда готов. Видимо и это почему-то заказчика не устроило. В общем работать с заказчиком можно, но наверное когда у него есть настроение и возможность отвечать на вопросы. Жаль конечно потраченного времени, но благодарен за такой опыт, до этого с такими заказчиками не сталкивался.