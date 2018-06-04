Верстка интернет-магазина

Нужно доделать сайт. Всплывающее окна с формой для номера телефона Добавить в меню ссылки что бы переноход был на раздел сайта Слайдер подправить Есть каталог на одном сайте партнера Скачать все страницы разделов Скачать все страниц товаров Перелинковка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать главную страницу интернет-магазина.
Ссылки на макет:
- https://drive.google.com/open?id=1oV4romupv3IyIOR_O3QMqfT9po75bUgT - главная страница
- https://drive.google.com/open?id=1Vv-9Zl5PjrjKkJnQgzLTwBzsTMZiqj0_ - выпадающее меню на главной
- БЭМ
- CSS-препроцессор SCSS
- HTML-препроцессор pug.js
- Сборщик проектов gulp.js
- Навык работы с GIT (обновлять репозиторий с версткой в bitbucket/github)
- Кроссбраузерность (IE 11+, использование префиксов, флексбоксов, css-анимаций)
- Адаптивность (под все типы устройств, от десктопа до мобильных)
- Подключение плагинов, их настройка и использование jQuery
- Контактные данные (скайп, телеграм, другие мессенджеры)
- Часовой рейт
- Оценка по стоимости работ (кол-во часов, которое требуется на верстку страницы)
- Примеры сверстанных сайтов с ссылками (будет большим плюсом)
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