Верстка интернет-магазина

HTML-версткаЗавершен21 заявка434 просмотра
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Необходимо сверстать главную страницу интернет-магазина.

Ссылки на макет:

Требования к верстке:

  • БЭМ
  • CSS-препроцессор SCSS
  • HTML-препроцессор pug.js
  • Сборщик проектов gulp.js
  • Навык работы с GIT (обновлять репозиторий с версткой в bitbucket/github)
  • Кроссбраузерность (IE 11+, использование префиксов, флексбоксов, css-анимаций)
  • Адаптивность (под все типы устройств, от десктопа до мобильных)
  • Подключение плагинов, их настройка и использование jQuery
В заявке указывайте:

  • Контактные данные (скайп, телеграм, другие мессенджеры)
  • Часовой рейт
  • Оценка по стоимости работ (кол-во часов, которое требуется на верстку страницы)
  • Примеры сверстанных сайтов с ссылками (будет большим плюсом)
6 лет назад
phicha
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
alexsolov90
33 годаМолдова
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$35
2 дня
Алексей - очень хороший верстальщик, владеющий современным стеком технологий и умеющим работать в команде, подстраиваясь под имеющийся гайдлайн. Верстает быстро и качественно, к правкам относится лояльно, работу выполняет на совесть. Обязательно будем работать в будущем по новым проектам. К сотрудничеству рекомендую!
Было приятно работать с Александром. Александр хорошо разбирается в процессе разработки сайтов, что очень облегчает решение вопросов возникающих в процессе работы. Оплата переводилась вовремя. Всем рекомендую к сотрудничеству!