Адаптивная верстка лендинга

Нужно сделать копию страницы поиска Google, с адаптивным дизайном под мобильные устройства. Страница должна быть точной копией гугл выдачи. Пример https://prnt.sc/jegldz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Требуется адаптивно сверстать 3 лендинга. psd макет скину
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать страницы по макету верстки из Zeplin или Figma. Большим плюсом будет опыт работы с сайтами WP. Если работа будет успешная ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить верстку 8 страниц. Верстка должна быть качественная, адаптивная, резиновая и кроссбраузерная. Дизайн макета выполнен в FIGMA. Ссылка на макет - https://www.figma.com/file/QKNrl75Sl9xzZQ1JkpOCPeg2/%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B?node-id=34%3A89 Просьба дать оценку работы и срокиЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток! Сайт для доработки ( [url=http://new.aliopt.ru/]http://new.aliopt.ru/[/url] ) который не до концасверстан и не правильно сделан, сейчас стоит на поддомене. Действующий сайт - [url=http://aliopt.ru/]http://aliopt.ru/[/url] Нам нужна ваша помощь по сайту сверсткой, устранением ошибок, доработкой cms( ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Laravel/VueJSHTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется рабочий сайт. Необходимо сверстать некоторые новые блоки для размещения на сайте. Верстальщику будет представлен макет этих блоков. Всего блоков 11, но они похожи друг на друга, причем на рабочем сайте есть некоторые готовые стили, ...HTML-верстка43 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужна адаптивная вёрстка Без использования фреймворков Адрес в приложении Предлагайте стоимость и сроки Оплата после выполнения работы Работа на нашем хостинге, сделаю тестовый доменЗавершен6 лет назад
Она вроде есть, но едет. Сайт php, без админкиHTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу интернет-магазина. [b]Ссылки на макет:[/b] [list][*]https://drive.google.com/open?id=1oV4romupv3IyIOR_O3QMqfT9po75bUgT - главная страница [*]https://drive.google.com/open?id=1Vv-9Zl5PjrjKkJnQgzLTwBzsTMZiqj0_ - выпадающее меню на главной [/list] [b]Требования к верстке:[/b] [list][*]БЭМ[*]CSS-препроцессор SCSS[*]HTML-препроцессор pug.js[*]Сборщик проектов gulp.js[*]Навык работы с GIT (обновлять репозиторий с версткой в bitbucket/github)[*]Кроссбраузерность (IE 11+, использование префиксов, флексбоксов, ...Завершен6 лет назад
Нужно доделать сайт. Всплывающее окна с формой для номера телефона Добавить в меню ссылки что бы переноход был на раздел сайта Слайдер подправить Есть каталог на одном сайте партнера Скачать все страницы разделов Скачать все страниц товаров ПерелинковкаHTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад