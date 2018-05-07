Адаптивная верстка лендинга

Доброго времени суток! Сайт для доработки ( [url=http://new.aliopt.ru/]http://new.aliopt.ru/[/url] ) который не до концасверстан и не правильно сделан, сейчас стоит на поддомене. Действующий сайт - [url=http://aliopt.ru/]http://aliopt.ru/[/url] Нам нужна ваша помощь по сайту сверсткой, устранением ошибок, доработкой cms( ...