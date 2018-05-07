Верстка нового дизайна сайта по макету

HTML-версткаЗакрыт27 заявок466 просмотров
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Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать страницы по макету верстки из Zeplin или Figma. ﻿ Большим плюсом будет опыт работы с сайтами WP.  Если работа будет успешная и качественная, ты можешь получить крупного корпоративного заказчика, который будет вовремя платить и с преимущественно недешевыми заказами  Доступы и детальное тз вышлю выбранному исполнителю в личку.

Требования к коду (обсуждаемо)

  • использование html комментарии только относящиеся к html структуре страницы.
  • отсутствие метатегов запрещающих индексацию страницы
  • отсутствие скрытых блоков и текста
  • наличие микроразметки schema.org
  • отсутствие инлайн стилей и/или js
  • оптимизация верстки согласно требованиям гугла к скорости загрузки (минимизировать количество подключаемых фалов, сжать изображения, минифицировать css & js файлы, подключить некритичные js библиотеки внизу страницы)
  • валидная верстка (validator.w3.org)
  • адаптивность (проверка на разрешениях desktop, tablet, mobile) - меняются согласно дизайну,
  • ссылки и кнопки должны реагировать на наведение курсора изменением оттенка или цвета, согласно дизайну (на разрешениях desktop, tablet, mobile).
  • кроссбраузерная (Chrome, Safari, Firefox, IE/Edge)

    • 6 лет назад
    turushev
    30 летУкраина
    6 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
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