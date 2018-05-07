Верстка нового дизайна сайта по макету

Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать страницы по макету верстки из Zeplin или Figma. ﻿ Большим плюсом будет опыт работы с сайтами WP. Если работа будет успешная и качественная, ты можешь получить крупного корпоративного заказчика, который будет вовремя платить и с преимущественно недешевыми заказами Доступы и детальное тз вышлю выбранному исполнителю в личку.

Требования к коду (обсуждаемо)

использование html комментарии только относящиеся к html структуре страницы.

отсутствие метатегов запрещающих индексацию страницы

отсутствие скрытых блоков и текста

наличие микроразметки schema.org

отсутствие инлайн стилей и/или js

оптимизация верстки согласно требованиям гугла к скорости загрузки (минимизировать количество подключаемых фалов, сжать изображения, минифицировать css & js файлы, подключить некритичные js библиотеки внизу страницы)

валидная верстка (validator.w3.org)

адаптивность (проверка на разрешениях desktop, tablet, mobile) - меняются согласно дизайну,

ссылки и кнопки должны реагировать на наведение курсора изменением оттенка или цвета, согласно дизайну (на разрешениях desktop, tablet, mobile).

кроссбраузерная (Chrome, Safari, Firefox, IE/Edge)