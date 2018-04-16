Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать страницы по макету верстки из Zeplin или Figma. ﻿ Большим плюсом будет опыт работы с сайтами WP. Если работа будет успешная ...