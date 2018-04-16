Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать страницы по макету верстки из Zeplin или Figma. Большим плюсом будет опыт работы с сайтами WP. Если работа будет успешная ...
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$15
выплачено фрилансерам
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- HTML-верстка27 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Необходимо нарисовать три банер по типу (например: http://joxi.ru/p27aVkPho0Gywr ) в стилистике сайта. Большим плюсом будет если макет будет выгружен в zeplin. Детали в личку напишу СпасибоДизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо перерисовать страницу шаблона поста в более коммерческий вид. Детали в личкуДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать одну страницу без макета по тз используя текущую верстку сайта. Большим плюсом будет опыт работы с сайтами ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
7 лет назад
CSSHTMLJavaScriptYii
Все, отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Евгений очень внимательно подходит к выполнению задач поставленых на него. Временем выполнения и качеством работы удовлетворен, советую как надежного и добросовестного исполнителя.