turushev

Александр Турушев turushev

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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  • Верстка нового дизайна сайта по макету

    Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать страницы по макету верстки из Zeplin или Figma. ﻿ Большим плюсом будет опыт работы с сайтами WP.  Если работа будет успешная ...

    CSSFigmaHTMLJavaScriptWordPress
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать 3 банера в стилистике сайта .

    Добрый день,  Необходимо нарисовать три банер по типу (например: http://joxi.ru/p27aVkPho0Gywr )  в стилистике сайта. Большим плюсом будет если макет будет выгружен в zeplin. Детали в личку напишу  Спасибо

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка одной страницы.

    Здравствуйте коллеги!,  Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать одну страницу без макета по тз используя текущую верстку сайта. Большим плюсом будет опыт работы с сайтами ...

    CSSHTMLJavaScriptYii
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

eugene-im
Евгений 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Верстка одной страницы.
CSSHTMLJavaScriptYii
Все, отлично. Рекомендую!
Евгений очень внимательно подходит к выполнению задач поставленых на него. Временем выполнения и качеством работы удовлетворен, советую как надежного и добросовестного исполнителя.
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