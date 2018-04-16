Верстка одной страницы.

Здравствуйте. Нужно доработать наш интернет-магазин на WP Woocomerce. Техническое задание тут. [url=https://cloud.mail.ru/public/K8rH/B2VGSTPJb]https://cloud.mail.ru/public/K8rH/B2VGSTPJb[/url]
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Здравствуйте коллеги!,
Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать одну страницу без макета по тз используя текущую верстку сайта. Большим плюсом будет опыт работы с сайтами на фреймворке Yii2. Если работа будет успешная и качественная, ты можешь получить крупного корпоративного заказчика, который будет вовремя платить и с преимущественно недешевыми заказами Доступы и детальное тз вышлю выбранному исполнителю в личку.
Требования к коду (обсуждаемо)
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