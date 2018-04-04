HTML правочки

Добрый день Нужно сверстать, прикрепляю фото дизайна Требования: 1. Быстро загружаться. Например, фотографии должны быть оптимизированы, где можно — использовать дублирование. Применить оптимизацию сайта по ускорению. 2. На картинках тексты должны быть текстами, а не изображениями. 3. В сверстанной html ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
0. Сделать эффект с prntscr.com/ivvtce изменением положения мышки
0. При входе на сайт сделать загрузку в виде prntscr.com/ivvsko (сайт с этим эффектом feel.com.au)
1. prntscr.com/is1lpm сделать кнопку и иконки кликабельными
2. Основной шрифт сделать fonts.google.com/specimen... . Сейчас при изменении шрифт немного другой.
3. Создать бегущую строку prntscr.com/isnpit
Источник coinfalcon.com/
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