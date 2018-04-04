HTML правочки

Добрый день Нужно сверстать, прикрепляю фото дизайна Требования: 1. Быстро загружаться. Например, фотографии должны быть оптимизированы, где можно — использовать дублирование. Применить оптимизацию сайта по ускорению. 2. На картинках тексты должны быть текстами, а не изображениями. 3. В сверстанной html ...