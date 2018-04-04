Добавить перевод на сайт

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HTML-версткаЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Добрый день, необходимо сделать Английский и Китайский текст, на уже готовый сайт на вордпрессе. Доступа к админка нет, только дамп сайта

Перевод готов

6 лет назад
guest_15223306189269
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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