Исправить верстку сайта на MODx

Добрый день Нужно сверстать, прикрепляю фото дизайна Требования: 1. Быстро загружаться. Например, фотографии должны быть оптимизированы, где можно — использовать дублирование. Применить оптимизацию сайта по ускорению. 2. На картинках тексты должны быть текстами, а не изображениями. 3. В сверстанной html ...
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Добрый день!
Нужно исправить косяки адаптивной верстки (есть проблемы с мобильными устройствами и полной версией сайта), сделать это кросбраузерно и валидно.
Сайт и задачу вышлю в личку
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