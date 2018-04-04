Добавить анимацию к вёрстке - СРОЧНО!

Здравствуйте! Нужна адаптивная верстка простого макета сайта и простой второстепенной страницы. Пример макета креплю, возможно еще по нему будут правки, по картинке в шапке, вместе нее может быть просто коллаж. Если сделаете анимацию блоков, то на Ваш выбор, ...