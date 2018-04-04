Сверстать одностраничник по прототипу

HTML-версткаЗакрыт39 заявок308 просмотров
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Привет всем, надо сверстать (именно сверстать, а не скопировать) одностраничный сайт. Верстка должна быть не пиксель перфект, но валидной, кроссобраузерной и адаптивной со всеми Javscript. Обязательно HTML5. Если сайт будет просто скопирован это будет сразу заметно и такое не примется.

6 лет назад
RahaMir
30 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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