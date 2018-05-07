Сверстать Форму обратной связи на PHP

Ищу наставника который может помочь вникнуть в веб программирование Имею некоторые знания в HTML/CSS/PHP(немного ООП).. Понимаю как и что работает, но не знаю где и когда применять то или иное действие.. Хотелось бы поучаствовать в реальных заданиях вместе ...