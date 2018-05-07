Сверстать Форму обратной связи на PHP

HTML-версткаЗакрыт6 заявок186 просмотров
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Надо сделать форму обратной связи для интернета магазина на СMS Opencart. Примеры фотографии как это может выглядеть прикрепил. Если есть свои предложения по доработке функционала, пишите обсудим.

Версия Опенкарт 3.0.2 русская сборка .

Пишите сразу цену за которую готовы выполнить.

https://ibb.co/ixghZS

https://ibb.co/jXa9ES

PHP
6 лет назад
vape
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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