Верстка PSD/html/css

Надо сделать форму обратной связи для интернета магазина на СMS Opencart. Примеры фотографии как это может выглядеть прикрепил. Если есть свои предложения по доработке функционала, пишите обсудим. Версия Опенкарт 3.0.2 русская сборка . Пишите сразу цену за ...