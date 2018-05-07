Настроить автозаполнение лид-формы

Необходимо сделать верстку страниц для мобильного приложения (порядка 5 уникальных вьюшек и 4 логин вьюшки и около 10 неуникальных). Требования: Кроссбраузерность (ie11, chrome, Firefox, safari, opera- последние версии) Адаптивность для экранов 320 - 767 px Высокая скорость загрузки страницы ...
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Нужно настроить автозаполнение форм на лендинге через Инстаграм
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