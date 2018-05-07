Сверстать сайт из макета psd

$100
HTML-версткаЗавершен21 заявка286 просмотров
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У нас есть сайт на шаблоне: http://tkn.moscow

Необходимо сделать верстку этого сайта на bootstrap.

Цену и сроки пишите.

6 лет назад
stratosphere13
Руслан 
33 годаНидерланды
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
shulepov_code
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$100
1 день
Отличный заказчик
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