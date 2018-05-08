Адаптировать шаблон для uCoz

В общем такая проблема: на сайте http://ostrov-rybaka.ru/razmeshhenie/vip-kottedzh.html справа блок "Заявка на бронирование", который отправляет на почту собственно саму заявку. По факту это простая форм экшн mailphp, но мне очень нравится, что при нажатии на поле "дата ...