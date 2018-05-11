Сверстать блок на 2 разворота экрана

$10
HTML-версткаЗавершен17 заявок270 просмотров
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Сверстать на готовый сайт дополнительный блок. В общей сложности - на 2 разворота экрана, в т.ч. мобильную версию.

Исходники psd есть.

Сроки - очень ограничены

6 лет назад
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
20 дней назад
Выбранный исполнитель
RobbyKovach
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Все выполнил согласно ТЗ и пожеланиям. Правки вносил оперативно. Рекомендую!
хороший заказчик. с пониманием. всегда на связи. рекомендую
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