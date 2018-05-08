Нужен рабочий модуль бронирования!

$10
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В общем такая проблема:

на сайте http://ostrov-rybaka.ru/razmeshhenie/vip-kottedzh.html справа блок "Заявка на бронирование", который отправляет на почту собственно саму заявку. По факту это простая форм экшн mailphp, но мне очень нравится, что при нажатии на поле "дата заезда" или "дата выезда" выскакивает календарь и все само заполняется правильно.

Хочется получить выжатый код этого модуля.(module.html, scrypt.js, style.css)

P.S. Планируется прикрутить этот "модуль" как html страничку\вставку в motoCMS(есть HTML виджет)

Прошу, предлагайте свои цены!

6 лет назад
chevvchelius
Максим 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад