chevvchelius

В общем такая проблема: на сайте http://ostrov-rybaka.ru/razmeshhenie/vip-kottedzh.html справа блок "Заявка на бронирование", который отправляет на почту собственно саму заявку. По факту это простая форм экшн mailphp, но мне очень нравится, что при нажатии на поле "дата ...
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- $10HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо внести доработки в скрипт RSS импорта новостей с чужого сайта. Скрипт работает, но выводит весь массив новостей, а их нужно выводить кратко и всего 5-7 штук: 1. обрезать импортируемые новости на длину 150-250 символов и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать меню для сайта яваскриптом через li , ui . Нужно, чтоб меню скрывало прошлую открытую категорию, когда я открываю новую и создать для "LI" отступ, чтоб было понятно, что это подкатегория.Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Вот в кратце идея: Нужно создать в новости кнопку "положить в корзину", где будет размещено название новости, колличество заказаного, и доп. поля: цена, артикул, +1 на всякий случай.(само собой корзина отображается в шаблоне по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
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