chevvchelius

Максим chevvchelius

 
36 летРоссия/Астрахань
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Нужен рабочий модуль бронирования!

    $10

    В общем такая проблема: на сайте http://ostrov-rybaka.ru/razmeshhenie/vip-kottedzh.html справа блок "Заявка на бронирование", который отправляет на почту собственно саму заявку. По факту это простая форм экшн mailphp, но мне очень нравится, что при нажатии на поле "дата ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо доработать Скрипт РСС на PHP

    $10

    Необходимо внести доработки в скрипт RSS импорта новостей с чужого сайта. Скрипт работает, но выводит весь массив новостей, а их нужно выводить кратко и всего 5-7 штук: 1. обрезать импортируемые новости на длину 150-250 символов и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать менюшку для сайта

    Необходимо сделать меню для сайта яваскриптом через li , ui . Нужно, чтоб меню скрывало прошлую открытую категорию, когда я открываю новую и создать для "LI" отступ, чтоб было понятно, что это подкатегория.

    Javascript
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модуль demo-карзины на DLE

    $50

    Вот в кратце идея: Нужно создать в новости кнопку "положить в корзину", где будет размещено название новости, колличество заказаного, и доп. поля: цена, артикул, +1 на всякий случай.(само собой корзина отображается в шаблоне по ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anatol_va
Анатолий 
61 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Необходимо доработать Скрипт РСС на PHP
Задача поставлена корректно и понятно оплата сразу в срок рекомендую для всех очень приятно работать с такими заказчиками
Замечательный специалист! Взялся за работу и выполнил за 15 минут! Результатом полностью доволен и планирую дальше сотрудничать. Большое спасибо.
Ответный отзыв
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать менюшку для сайта
Адекватный заказчик, оплата вовремя
Сделал именно то, что нужно и в кратчайшие сроки! Александр делает для меня уже второй проект и выполняет всё превосходно! Рекомендую!
Ответный отзыв
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Модуль demo-карзины на DLE
Хороший заказчик, оплата произведена вовремя и полностью.
Человек со знанием дела. Приятен в общении и в работе, меня результат полностью устроил. Рекомендую!
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