На CMS joomla необходимо поставить модуль слайдера

Добрый день. Для сайта нужно написать сервис онлайн-экзамена ПДД. С функционалом как на сайте https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd и последними билетами (последнее обновление билетов было 10 апреля 2018 года). Также нужна возможность редактировать эти билеты, удалять или добавлять новые если ...